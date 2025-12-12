Die Russen haben das zwanzigste Umspannwerk von DTEK in der Region Odessa beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der vergangenen Nacht haben die Russen erneut Energieanlagen in der Oblast Odessa angegriffen und dabei ein Umspannwerk von DTEK beschädigt. Dies ist das zwanzigste Umspannwerk, das in der Region erheblich beschädigt wurde.

DTEK meldete dies auf Telegram.

„In der Nacht hat Russland ein DTEK-Umspannwerk in der Region Odessa angegriffen. Dies ist das zwanzigste Umspannwerk, das in der Region erheblichen Schaden erlitten hat. Eine Anlage eines anderen Energieunternehmens wurde ebenfalls getroffen“, heißt es in der Erklärung.

„Es ist uns bereits gelungen, 40.000 Familien über Backup-Systeme wieder an das Stromnetz anzuschließen. Weitere 90.000 sind vorübergehend ohne Strom“, teilt DTEK mit.

„In der gesamten Region Odessa arbeiten die Energietechniker mit Hochdruck daran, die Folgen des Beschusses so schnell wie möglich zu beseitigen“, fügte das Energieunternehmen hinzu.

Zur Wiederholung:

Zuvor wurde berichtet, dass die russischen Besatzungstruppen in der Nacht zum 12. Dezember einen weiteren Angriff auf Odessa gestartet haben, der die Infrastruktur der Stadt beschädigte.

Zuvor, in der Nacht des 23. November, waren in der Region Odessa durch feindliche Drohnenangriffe Brände in Energieinfrastrukturanlagen und in einem ehemaligen Industriegebäude ausgebrochen, die von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnten.