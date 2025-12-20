Die Russische Föderation hat Energieanlagen in vier Regionen bestreikt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Stromerzeugungs-, verteilungs und -übertragungsanlagen sind erneut unter russische Beschuss geraten.

In der Nacht zum Samstag haben russische Angreifer Energieanlagen in vier Regionen der Ukraine getroffen. Dies teilte das Energieministerium am 20. Dezember mit.

Es wird angegeben, dass unter den Streiks die Objekte der Erzeugung, Verteilung und Übertragung von Strom getroffen.

„Infolge der russischen Angriffe wurden die Verbraucher in den Regionen Mykolajiw, Cherson, Donezk und Odessa bis zum Morgen stromlos gemacht. Auch der Feind hat es wieder auf die Arbeiter eines der Wärmekraftwerke der Grenzregion abgesehen. Glücklicherweise gibt es keine Verletzten“, heißt es in der Nachricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Energiesektor jetzt alles tut, um die Stromversorgung für alle Abonnenten so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Die Agentur erinnerte daran, dass heute in den Regionen der Ukraine stündliche Abschaltungen sowie eine eingeschränkte Stromversorgung für Industriekunden und Unternehmen üblich sind.