In Charkiw schlug ein Vertreter des TCC einem Mann in den Bauch: eine Untersuchung wurde eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Regionale Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Charkiw hat eine interne Untersuchung zu einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video angeordnet, das zeigt, wie ein Vertreter des TCC einem Zivilisten in der Primerivska Straße in den Magen schlägt.

Quelle: Charkiw Regionales Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung

Einzelheiten: In einer Erklärung sagte die Abteilung, dass der Konflikt „durch provokative Handlungen eines Bürgers“ entstanden sei, aber die Anwendung von physischer Gewalt wurde verurteilt.

Wörtlich: „Jegliche Manifestationen von physischem oder psychischem Druck sind inakzeptabel und verboten.“

Einzelheiten: Ein in den sozialen Medien kursierendes Video zeigt, wie ein Soldat einem Mann in den Magen schlägt.

