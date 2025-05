Das CPD hat den Grund für Putins Weigerung, den Waffenstillstand zu beenden, genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Putin hat sich geweigert, den Krieg gegen die Ukraine im Interesse einer Sommeroffensive zu beenden, so der Leiter des Zentrums für Verteidigungsstudien.

Der russische Diktator Wladimir Putin hat sich geweigert, den Waffenstillstand in der Ukraine zu beenden. Wahrscheinlich setzt er auf eine Sommeroffensive. Dies erklärte der Leiter des Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation beim Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat Andrej Kowalenko am Sonntag, den 11. Mai, in Telegram.

„Putin hat den Krieg gewählt und sich geweigert, ihn um der Sommeroffensive willen zu beenden“, schrieb er.

Erinnern Sie sich, die Ukraine, die Vereinigten Staaten und eine „Koalition der Entschlossenen“ boten Russland an, bereits am Montag, den 12. Mai, einen 30-tägigen vollständigen Waffenstillstand zu beginnen.

Putin ignorierte das Thema eines 30-tägigen Waffenstillstands. Stattdessen bot er an, die direkten Gespräche mit der Ukraine am 15. Mai in Istanbul ohne jegliche Bedingungen wieder aufzunehmen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass Russland „über den Waffenstillstand nachdenkt“ und nannte dies ein gutes Zeichen.