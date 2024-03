Schmyhal gab eine Erklärung zur Mobilisierung ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hat gesagt, dass es im Moment keine Notwendigkeit gibt, 500.000 Ukrainer für die ukrainischen Streitkräfte zu mobilisieren. Dies sagte er in einem Interview mit Bloomberg.

Dem Ministerpräsident zufolge hat die Bewertung ergeben, dass eine Mobilisierung in diesem Umfang angesichts der Rotationen an der Front und der Ankunft von Waffen nicht notwendig ist.

„Wir werden den Kampf fortsetzen, wenn wir von unseren Partnern mit Artilleriegranaten, Lang- und Mittelstreckenraketen unterstützt werden“, sagte Schmyhal.

Erinnern Sie sich, das neue Mobilisierungsgesetz, über das das Parlament am 31. März abstimmen soll, soll den Rechtsrahmen des Landes am Vorabend der erwarteten Rekrutierungswelle in diesem Jahr aktualisieren, bei der bis zu 500 Tausend Menschen einberufen werden könnten. Es wird davon ausgegangen, dass 330.000 Personen das Militärpersonal an der Front ersetzen werden, das rotiert werden muss.