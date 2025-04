"Traumjobs": die 63: Brigade erklärt, warum sie Tätowierer und Masseure sucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die 63. Separate Mechanisierte Brigade der ukrainischen Streitkräfte hat eine Stellenausschreibung für Personalfürsorgespezialisten veröffentlicht und erklärt, dass sie Friseure, Tätowierer und Masseure sucht, um die Bedingungen für das Militär zu verbessern.

Quelle: 63. Brigade in den sozialen Medien

Wörtlich: „Traumjobs! Die 63. Brigade kümmert sich um ihre Soldaten, also sucht sie nach ihnen. Und zwar Friseure, Tätowierer und Masseure.“

Einzelheiten: Die Brigade weist darauf hin, dass diese freien Stellen in erster Linie für Kriegsveteranen mit Kampferfahrung gedacht sind, aber auch für Kandidaten, die gesundheitliche Einschränkungen haben und nur für den Militärdienst in rückwärtigen Einheiten geeignet sind. Erfahrung in dem betreffenden Bereich ist ebenfalls wichtig.

Die Brigade weist darauf hin, dass sie die Bereitstellung einer professionellen Ausrüstung und eines Arbeitsplatzes, eines angemessenen Gehalts und eines Jahresurlaubs (zwei Teile zu je 15 Tagen) garantiert.

Nach Angaben des Militärs ist dies nicht der erste Schritt, den die 63. Brigade unternimmt, um die Bedingungen für die Soldaten zu verbessern. Im vergangenen Jahr haben die Soldaten eine Zahnklinik eröffnet und eine Munitionsfabrik ins Leben gerufen, um ihre Soldaten bestmöglich auszustatten.