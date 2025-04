Vier Teenager verprügeln einen Polizisten im Kiewer Hydropark: Verdacht gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Vier Jugendliche verprügeln einen Polizisten im Kiewer Hydropark. Sie wurden alle wegen des Verdachts auf Rowdytum angezeigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew.

Der Vorfall ereignete sich am 18. April. Den Ermittlungen zufolge provozierte eine Gruppe von Teenagern – drei 17-Jährige und ein 15-Jähriger – einen Konflikt mit einem Mann in Uniform, der in einer Einheit der Nationalgarde dient.

Es ist bekannt, dass der Soldat auf Urlaub war und nach Kiew gekommen war.

Augenzeugen berichteten, dass die Teenager vor dem Angriff mit anderen Leuten stritten und dann begannen, sich dem Soldaten gegenüber aggressiv zu verhalten.

Der Moment des Zusammenstoßes wurde auf Video festgehalten.

Foto: In Kiew schlagen vier Teenager einen Soldaten im Hydropark

Gegen vier Minderjährige, die sich im Kiewer Hydropark mit einem Soldaten geprügelt haben, wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Rowdytums einer Gruppe von Personen (Teil 2 des Artikels 296 des Strafgesetzbuches der Ukraine) erstattet.

Derzeit hat die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Verhängung einer Zwangsmaßnahme in Form von Hausarrest gegen die Verdächtigen gestellt. Die Sanktion des angeklagten Artikels sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 4 Jahren vor.

Die vorgerichtlichen Ermittlungen werden von jugendlichen Ermittlern der Kiewer Polizei durchgeführt.

Ähnliche Vorfälle

Anfang Februar schlug eine Frau in Riwne einen Soldaten mit einem Metallrohr. Er wurde mit Prellungen diagnostiziert.

Ebenfalls am 8. Februar wurde bekannt, dass in Odessa Mitarbeiter einer medizinischen Klinik eine Frau geschlagen haben, deren Sohn im Krieg mit Russland gefallen ist. Sie wurde zu Boden gestoßen und mit der Hand auf den Kopf geschlagen.