Fotos einer gesprengten feindlichen Pontonbrücke bei Gostomel sind aufgetaucht

Die ukrainischen Streitkräfte haben eine Pontonbrücke bei Gostomel zerstört, über die das russische Militär militärisches Gerät nach Kiew bringen wollte. Die zerstörte Brücke wurde auf neuen Satellitenbildern von Maxar Technologies festgehalten, berichtet CNN.

Die Brücke tauchte erstmals am Donnerstag, den 10. März, auf Maxar-Satellitenbildern auf. Ein weiteres Foto, das am 13. März veröffentlicht wurde, zeigt die zerstörte Pontonbrücke und in der Nähe stehendes russisches Militärgerät.

Das ukrainische Militär in Irpin hat den russischen Vormarsch auf die ukrainische Hauptstadt bisher zurückgeschlagen. Da die Hauptbrücke über den Irpen zerstört wurde, um einen russischen Vorstoß zu verhindern, stellt der Fluss ein ernsthaftes Hindernis für das russische Militär dar.

Die Pontonbrücke befand sich auf einem offenen Feld etwa acht Kilometer nördlich der Hauptbrücke über den Irpen.

Dies ist der zweite bekannte Ort, an dem die Russen eine Pontonbrücke für den Fahrzeugverkehr gebaut haben. Vor dem Einmarsch baute Russland eine Pontonbrücke über den Fluss Pripjat in der Sperrzone von Tschernobyl und überquerte sie mit Dutzenden von Militärfahrzeugen.