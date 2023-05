In der Region Charkiw wurde nach dreitägiger Suche ein zweijähriges Mädchen gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Suche nach der zweijährigen Violetta Muzhechuk, die am Abend des 23. Mai aus dem Hof ihres Hauses im Dorf Skripai verschwunden war, ist in der Region Charkiw erfolgreich verlaufen. Dies teilte das Innenministerium der Ukraine am Samstag, den 27. Mai, mit.

Es wird angegeben, dass eine ununterbrochene Suche drei Tage gedauert hat. Mehr als tausend Menschen – Polizisten, Retter, Freiwillige und Anwohner – suchten im Dorf, in Büschen, Sümpfen und in den umliegenden Teichen nach dem Kind.

„Heute wurde das Mädchen endlich im Wald gefunden. Sie ist am Leben, aber sehr müde, durstig und hungrig. Dem Kind wurde kein Unrecht angetan, Violetta hatte sich zu weit von zu Hause entfernt und war verloren gegangen. Ärzte untersuchen jetzt das gefundene Baby“, heißt es in dem Bericht.

