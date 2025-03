Nachrichten vom 7. März: die Nuance des Verlusts von Satellitenaufklärung, Diskussion über die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über russische Angriffe. am 7. März hat der Feind erneut Einrichtungen der Naftohas-Gruppe angegriffen. Die Gasförderanlagen von DTEK in der Region Poltawa sind nach dem feindlichen Angriff außer Betrieb. Über russische Sanktionen. Russische Geschäftsleute trafen sich mit dem Leiter der Amerikanischen Handelskammer in Russland, Robert Agee, um über die Aufhebung der Sanktionen in bestimmten Wirtschaftszweigen zu sprechen. Zum Kernkraftwerk Tschernobyl. Die Notsituation im Kernkraftwerk Tschernobyl ist nach dem feindlichen Angriff vom 14. Februar beseitigt worden. Zum Thema Geheimdienst. Trotz der Aussetzung der Bereitstellung von Daten aus Nachrichtensatelliten durch die Vereinigten Staaten werden die ukrainischen Streitkräfte diese weiterhin auf alternativen Wegen erhalten. EP Exclusives: Viele Unterlagen, teure Geräte und Verbrauchsmaterialien: Wie gründet man ein zahnärztliches Unternehmen Was braucht man, um ein zahnärztliches Unternehmen zu gründen, und welche Ausgaben müssen die Inhaber am meisten einplanen? Booking, Bolt und OnlyFans: Wie will die Regierung diejenigen besteuern, die auf digitalen Plattformen Geld verdienen? Die Regierung schlägt vor, Einnahmen aus digitalen Plattformen wie Glovo, Uklon und Bolt zu besteuern. Wie viel wird der Staat zahlen müssen?