Trump überträgt die Kontrolle über das Gebiet nahe der Grenze zu Mexiko an das Militär

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

US-Präsident Donald Trump hat eine Direktive erlassen, die dem Militär die Kontrolle über Bundesland entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko überträgt.

Quelle: Bloomberg

Einzelheiten: In einem am Freitag, den 11. April, veröffentlichten Memorandum wies Trump mehrere Ministerien an, Bundesland entlang der südwestlichen US-Grenze zu Mexiko, darunter das Roosevelt-Reservat in Arizona, New Mexico und Kalifornien, unter die Kontrolle des Verteidigungsministeriums zu stellen. Gleichzeitig gilt die Anordnung nicht für die Bundesreservate der Indianer.

Wörtlich: „Gemäß der Direktive wird das Militär ermächtigt, in diesen Gebieten Grenzsperren zu errichten und Überwachungsanlagen zu installieren. Darüber hinaus werden diese Gebiete zu „nationalen Verteidigungszonen“ erklärt.

Einzelheiten: Trump hat Verteidigungsminister Pete Hughes auch ermächtigt, „Personen aus einer Militäreinrichtung zu entfernen“, was mit der Abschiebung von Migranten verbunden sein könnte.

Zunächst wird diese Befugnis auf einem „begrenzten Sektor von Bundesland“ ausgeübt, wobei eine Bewertung 45 Tage nach der Anordnung vom Freitag erfolgen soll.

Hintergrund.*