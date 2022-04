Die Retter der Region Tschernihiw haben das Gesicht der russischen Armee gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Staatliche Katastrophenschutzdienst der Region Tschernihiw veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite einen kurzen Fotobericht aus den enteigneten Gebieten.

Er beschreibt deutlich und ziemlich genau, wie die Besatzer, die in das Land der Ukraine gekommen sind, sind.

„Tschernihiwer Land, unser unglückliches Land… Muscheln in jedem Keller, in jeder Ecke… Arme „entmilitarisierte“ Haushunde und Kühe, die niemanden bedrohten.

Im Gegensatz zu uns Menschen empfinden die Tiere keinen Hass gegenüber diesen Kreaturen, die nur zu einem einzigen Zweck in unsere Ukraine gekommen sind. Und selbst sie, diese Kühe und Hunde, sind vernichtet worden.

Das ist es, was die russische Armee ausmacht – das Töten von Frauen, Kindern und Tieren. Sie fällt ihnen zynisch und heimtückisch in den Rücken und flieht dann mit der Beute, wobei sie sogar ihre ermordeten Landsleute verrotten lässt“, erklärte der Staatliche Notdienst der Region Tschernihiw in einer Erklärung…