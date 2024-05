"Heute klingen Hitlers Ideen auf Russisch" - Selenskyj zum Gedenktag: SOZIALES | VIDEO NACHRICHTEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 8. Mai, dem Tag des Gedenkens und des Sieges über den Nationalsozialismus, hat Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videoansprache aufgenommen und den aktuellen Krieg in Russland mit den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs und den Aktionen der Nazi-Armee verglichen

Am 8. Mai, dem Tag des Gedenkens und des Sieges über den Nationalsozialismus, nahm Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videobotschaft aus dem Keller des Dorfes Jahidne in der Region Tschernihiw auf, wo die Russen die Dorfbewohner einen Monat lang festgehalten hatten. Er erinnerte an die Folterungen und Verbrechen, die Russland an den Ukrainern begeht, und verglich sie mit den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs und den Aktionen der Nazi-Armee.

„Heute werden Hitlers Ideen auf Russisch geäußert. Die Verbrechen der Nazis werden unter russischer Flagge begangen. Der Unterschied ist formal. Die neue Wehrmacht, die in die Ukraine einmarschiert ist, trägt einen doppelköpfigen Adler am Ärmel. Die neuen Fau sind ‚Kaliber‘ und ‚Dolche‘, die neue Luftwaffe sind MiGs und ‚Trockner‘, das neue Hakenkreuz ist ‚Zetka‘, die neue Hitlerjugend ist ‚Unarmia‘“, sagte Selenskyj.