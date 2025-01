Die Ukrainer wurden vor einer neuen Fake-News-Meldung über einen russischen "Durchbruch" in der Region Tschernihiw gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Internet kursierten Berichte über einen angeblichen „Durchbruch“ der russischen regulären Armee an der Grenze im Norden der Region Tschernihiw. Dies stellte sich jedoch als eine weitere Fälschung heraus.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation.

Nach Angaben des CPD werden Aussagen über einen angeblichen „Durchbruch“ in der Region Tschernihiw aktiv online verbreitet. Diese Meldungen enden mit der Aufforderung, dem Link für weitere Informationen zu folgen.

Diese Inhalte sind jedoch ein klassisches Beispiel für Werbung, die Fake News oder provokante Schlagzeilen verwendet, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Zahl der Klicks auf Links zu erhöhen.

„Es wurden keine Versuche verzeichnet, die Grenze in der Region Tschernihiw zu „durchbrechen“. Stattdessen bleibt die Bedrohung durch Beschuss aus der Russischen Föderation, auch durch den Einsatz von Flugzeugen, und die Bedrohung durch fortgesetzte feindliche subversive Aktivitäten bestehen“, sagte Andrij Demtschenko, Sprecher des Staatlichen Grenzschutzes der Ukraine, in einem Kommentar an das Zentrum.

Nach Angaben von Pawlo Miroshnychenko, dem Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Koryukivka, gab es in seinem Bezirk keine Versuche, die Grenze zu „durchbrechen“.

Beschuss von Semeniwka

Am späten Abend des 4. Januar griff die russische Armee die Grenzstadt Semeniwka in der Oblast Tschernihiw an. Die Angreifer setzten gelenkte Luftbomben ein. Die russische Armee traf den zentralen Teil der Siedlung. In der Stadt wurden beträchtliche Schäden festgestellt.