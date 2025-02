Luftwaffe: Vier russische Tu-95 MS-Bomber haben zuvor Marschflugkörper abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Morgen des 25. Februar meldete die Luftwaffe, dass vier russische Tu-95 MS-Bomber Marschflugkörper von der Stadt Engels in der russischen Region Saratow aus gestartet haben.

Quelle: Luftwaffe

Wörtlich: „Zuvor haben 4 Tu-95 MS Flugzeuge Marschflugkörper aus dem Gebiet von Engels, Region Saratow, abgeschossen.“

Einzelheiten: Die Luftwaffe forderte die Bevölkerung auf, ihren Mitteilungen zu folgen und im Falle eines Luftangriffsalarms in Deckung zu gehen.

Aktualisiert: Später meldete die SAF Marschflugkörper in der Region Tschernihiw, in südwestlicher Richtung.

Wörtlich: JFO: „Sie bewegen sich weiter in Richtung der Region Kiew“.

Einzelheiten: Später drangen die Marschflugkörper in den Luftraum der Region Poltawa ein und änderten ihren Kurs in Richtung der Region Tscherkassy.

Die Marschflugkörper flogen dann weiter in Richtung Kapitaniwka in der Region Kirowohrad und änderten ihren Kurs in Richtung Talne und dann Buka in der Region Tscherkassy.

Um 6:22 Uhr meldete die Luftwaffe, dass die Raketen in den Luftraum der Region Kiew eingedrungen waren.

Um 6:28 Uhr änderten die Raketen ihren Kurs in Richtung Schytomyr.