Der Ministerrat hat 1,6 Milliarden Hrywnja für den Schutz des Kernkraftwerks Tschernobyl bereitgestellt

Der Ministerrat hat mehr als 1,6 Milliarden Hrywnja aus dem Staatshaushalt für Arbeiten zur Sicherung der Schutzhülle des Kernkraftwerks Tschernobyl bereitgestellt. Dies teilt das Energieministerium mit.

Es handelt sich um den Bau einer Konstruktion über dem durch den Unfall zerstörten vierten Reaktorblock des Kernkraftwerks Tschernobyl.

Die Mittel werden unter anderem für die Beseitigung der Folgen des russischen Terroranschlags auf die Schutzhülle des Kraftwerks verwendet.

Das Energieministerium betont, dass die Ukraine trotz der schwierigen Kriegsbedingungen die Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit von drei Reaktorblöcken des Kernkraftwerks Tschernobyl, des Lagers für abgebrannte Brennelemente und der Lager für radioaktive Abfälle fortsetzen wird. Die Beseitigung globaler Risiken ist jedoch nur möglich, wenn Russland seine Angriffe auf ukrainische Nuklearanlagen einstellt.

„Die Welt muss klar auf solche Terrorakte reagieren, insbesondere durch die Einschränkung der Rechte des Aggressorstaates innerhalb der IAEO“, erklärte das Ministerium.

Zur Erinnerung: Durch russische Beschüsse wurden wichtige Umspannwerke der Ukraine beschädigt, die für die nukleare Sicherheit sorgen. Auch das Kernkraftwerk Tschernobyl wurde von der Stromversorgung abgeschnitten.

Der Schutzsarkophag des Tschernobyl-Kernkraftwerks ist vom Einsturz bedroht.