Russland greift die Ukraine mit Marschflugkörpern an: Wo besteht die Gefahr von Angriffen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 26. Februar führen russische Invasoren erneut einen kombinierten Angriff auf die Ukraine durch. Derzeit werden bereits Flugkörper im Luftraum registriert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegram der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte.

Insbesondere berichteten die Überwachungskanäle in der Nacht, dass der Feind strategische Bomber vom Typ Tu-95MS und Tu-160 in die Luft geschickt habe, die der Feind normalerweise für kombinierte Angriffe auf die Ukraine einsetzt.

Diese Information wurde offiziell nicht bestätigt, jedoch befanden sich ab 05:25 Uhr die ersten Raketen bereits über der Ukraine. Sie flogen über die Region Sumy und nahmen zunächst Kurs auf die Regionen Tschernihiw, Poltawa und Tscherkassy. Weitere Details sind auf dem Foto zu sehen.

Wo wurde Alarm ausgelöst?

Um 05:46 Uhr sieht die Karte der Luftalarme wie folgt aus. Wie zu sehen ist, gilt die Warnung derzeit für fast das gesamte Gebiet der Ukraine.

Massiver Beschuss der Ukraine