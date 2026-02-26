Im Dnipro-Bezirk der Hauptstadt wird die Wärmeversorgung der Gebäude wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Kiew wird die Heizung in einem Teil der Häuser des Dnipro-Bezirks wieder eingeschaltet, die nach den russischen Angriffen ohne Wärmeversorgung waren.

Dies teilte der Bürgermeister von Kiew, Witalij Klitschko, mit.

„In einem Teil der Häuser im Dnipro-Bezirk, die nach den letzten verheerenden Angriffen des Feindes ohne Wärmeversorgung waren, wird die Wärmeversorgung wiederhergestellt“, schrieb er in Telegram.

Seinen Angaben zufolge arbeiten die Versorgungsunternehmen weiterhin rund um die Uhr daran, die Wärmeversorgung in allen Mehrfamilienhäusern wiederherzustellen.

Am 24. Februar waren in Kiew noch 1126 Häuser ohne Wärmeversorgung.