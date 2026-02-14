Ein feindlicher Drohnenangriff auf die Region Kiew hat zwei Personen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Durch den Einschlag eines russischen Drohnenangriffs geriet ein Privathaus in Brand, und seine Bewohner wurden verletzt.

Die Russen griffen den Bezirk Wyschgorod in der Region Kiew mit Drohnen an. Bei dem Angriff wurden zwei Personen verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Kiew, Nikolai Kalaschnik, in der Nacht zum Samstag, dem 14. Februar, mit.

Es wird berichtet, dass der Mann mehrere Splitterverletzungen an den oberen Gliedmaßen, im Gesicht und am Hals erlitten hat. Bei der Frau wurde eine geschlossene Unterarmfraktur diagnostiziert. Beide Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert und werden medizinisch versorgt.

In dem Privathaus der Opfer des Beschusses brach ein Feuer aus. Einheiten der Staatlichen Katastrophenschutzbehörde konnten den Brand schnell löschen, jedoch wurde das Gebäude erheblich beschädigt.

Zur Erinnerung: Am Freitag griffen die Russen die Gemeinde Konotop mit einer Drohne an. Bei dem Angriff kam eine Frau ums Leben, Wohnhäuser und ein Bildungsgebäude wurden beschädigt.

Am Freitagabend wurde durch einen Angriff mit einem unbemannten Fluggerät das Gebäude der Bezirksverwaltung von Nowgorod-Sewersk fast vollständig zerstört.