Bei Angriffen der Russischen Föderation in der Region Cherson sind zwei Menschen getötet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Angreifer griffen Novodmitrivka im Bezirk Cherson von einer Drohne aus an und beschossen dann den Bezirk Dniprovskyj in Cherson.

Das russische Militär beschoss den Bezirk Dniprovskyj in Cherson. Infolge des Angriffs wurde ein Mann getötet. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Donnerstag, den 18. Dezember, im Telegram.

„Am Mittag beschossen russische Angreifer den Bezirk Dneprovskyj in Cherson. Infolge des feindlichen Angriffs wurde ein 59-jähriger Mann tödlich verwundet. Mein Beileid an die Angehörigen des Verstorbenen“, schrieb er. Außerdem griffen die Russen am Morgen von einer Drohne aus den Bezirk Novodmitrovka Cherson an. Das russische Militär warf von der Drohne aus Sprengstoff auf einen 52-jährigen Mann ab, der sich im Hof aufhielt. „Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Mein Beileid an die Familie und Freunde des Getöteten“, erklärte Prokudin.

Wir erinnern daran, dass das russische Militär am 17. Dezember zwei Zivilisten in der Region Cherson getötet hat.