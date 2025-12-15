Mehrere Modelle ukrainischer Drohnen haben in Deutschland die Produktion aufgenommen, Media

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Deutschland hat mit der Massenproduktion mehrerer Drohnen ukrainischer Bauart begonnen. Dabei handelt es sich sowohl um Aufklärungs- als auch um Angriffsdrohnen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf NTV.

Wie Vertreter des ukrainischen Drohnenherstellers Frontline Robotics und des deutschen Rüstungsunternehmens Quantum Systems auf dem Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin mitteilten, erfolgt die Produktion im Auftrag des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

Matthias Lena, Leiter des Joint Ventures Quantum Frontline Industries, sagte, dass das Joint Venture jährlich Zehntausende von Drohnen produzieren wird.

Ihm zufolge handelt es sich bei den zu produzierenden Drohnen um die Drohne Linsa, die sich auf dem Schlachtfeld bewährt hat, um die Aufklärungsdrohne Zoom sowie um das ferngesteuerte Maschinengewehr und den Granatwerfer Buria.

Was wir über Drohnen wissen