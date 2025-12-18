Es ist bekannt geworden, wie die Luftverteidigungskräfte in der Nacht gearbeitet haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Luftabwehrkräfte haben 63 von 82 Drohnen zerstört, mit denen die Russen die Ukraine angegriffen haben.

In der Nacht zum 18. Dezember griffen die russischen Streitkräfte die Ukraine mit 82 Kampfdrohnen der Typen Schahed, Gerber und anderen Drohnenarten an. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Der Angriff wurde von den Luftstreitkräften, den Flugabwehrraketen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben schoss die Luftverteidigung ab 08:30 Uhr 63 feindliche unbemannte Luftfahrzeuge der Typen Schahed, Gerber und andere Drohnen im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes ab bzw. unterdrückte sie.

Es wurden 19 Drohnenabschüsse an 12 Orten registriert, sowie abgeschossene (Trümmer) an acht Orten.

Wir werden daran erinnern, dass in Tscherkassy wegen des nächtlichen Angriffs von Drohnen sechs Menschen gelitten haben, ein Teil der Stadt ohne Licht. In zwei Bezirken der Region Mykolajiw gab es Stromausfälle als Folge eines nächtlichen russischen Angriffs auf die Energieinfrastruktur