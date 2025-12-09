Russische Drohnen töten zwei Zivilisten in der Region Sumy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem Angriff russischer Drohnen auf den Bezirk Sumy wurden zwei Menschen getötet und einer verwundet.

Bei russischen Drohnenangriffen auf das Grenzgebiet des Bezirks Sumy sind am Dienstag zwei Zivilisten getötet und einer verwundet worden.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy Oleh Hryhorov in den sozialen Medien

Einzelheiten: Ihm zufolge wurde ein 73-jähriger Mann in der Gemeinde Miropilska getötet – der Feind zielte auf ein ziviles Auto.

In der Gemeinde Krasnopilska griff eine feindliche Drohne ein anderes Auto an. Zwei Menschen darin wurden verletzt. ein 61-jähriger Mann erlag seinen Verletzungen, und ein verwundeter Beifahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Was zuvor geschah: Bei den Angriffen der Russischen Föderation auf die Regionen Cherson, Sumy und Saporischschja am 8. Dezember wurden zwei Menschen getötet und 23 weitere verletzt.