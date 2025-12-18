Die Russen haben den Energiesektor der Region Mykolajiw angegriffen: Es kommt zu Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es gibt keine Todesopfer. Es gibt Stromausfälle in Siedlungen der Bezirke Wosnessensky und Mykolajiw.

In zwei Bezirken der Region Mykolajiw kam es zu Stromausfällen als Folge eines nächtlichen russischen Angriffs auf die Energieinfrastruktur. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Witalij Kim am Donnerstag, den 18. Dezember, in Telegram.

Ihm zufolge haben die Russen in der Nacht die Energieinfrastruktur der Region angegriffen. Es kam zu Stromausfällen in Siedlungen der Bezirke Wosnessensky und Mykolajiwsky. Im Moment werden die meisten Verbraucher mit Energie versorgt, die Stromingenieure setzen die Wiederherstellungsarbeiten fort. Es gibt keine Todesopfer.

Am Abend des 17. Dezember griffen russische Truppen Mykolajiw mit einer Angriffsdrohne an. Die Fenster von zwei Wohnhäusern, ein Bus, ein PKW und ein Gasnetz wurden beschädigt. Es gab keine Todesopfer.

Im Bezirk Mykolajiw haben die Russen gestern die Gemeinden Galitsyn und Kutsurub fünfmal mit FPV-Drohnen angegriffen und einen Artillerieschlag auf die Gemeinde Kutsurub geführt. In dem Dorf Lymany wurde ein Privathaus beschädigt. Es gab keine Todesopfer. Wir werden daran erinnern, dass in Tscherkassy wegen des nächtlichen Angriffs von Drohnen sechs Menschen gelitten haben, ein Teil der Stadt ohne Licht. Als Folge eines russischen Drohnenangriffs in Krywyj Rih am Abend des 17. Dezember wurden Treffer in Wohngebieten verzeichnet.