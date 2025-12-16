Russland verliert jeden Monat fast 30.000 getötete Soldaten - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass Russland jeden Monat etwa 30.000 Soldaten im Krieg gegen die Ukraine verliert.

Selenskyj's Rede vor dem Abgeordnetenhaus und dem Senat des niederländischen Parlaments am 16. Dezember

Die direkte Rede des Präsidenten: „(Der russische Präsident Wladimir – Anm. d. Red.) Putin glaubt nicht an die Menschen, er glaubt nur an Macht und Geld. Er opfert jeden Monat das Leben von 30.000 Soldaten. Nicht verwundet. 30 Tausend Tote jeden Monat. Es gab einen Monat, in dem 25 Tausend Russen getötet wurden, einen anderen Monat – 31 Tausend. Wir haben Drohnenvideos, die diese Todesfälle bestätigen.“

Selenskyj betonte, dass die russischen Angriffe „immer wahnsinnig blutig" sind, aber Putin kümmert das nicht.

„Die Russen zählen ihre Toten nicht. Aber sie zählen jeden Dollar, jeden Euro, den sie verlieren. Deshalb brauchen wir eine klare Entscheidung über russische Gelder. Diese Gelder müssen dazu dienen, uns vor Russland zu schützen. Und ich bitte Sie dringend, dies zu unterstützen“, sagte der Präsident der Ukraine.

Hintergrund:

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine veröffentlicht täglich Daten über die russischen Verluste im Krieg. Diesen Daten zufolge hat Russland in letzter Zeit täglich 710 bis 1400 Menschen verloren. Zuvor hatte der Generalstab erklärt, dass diese Zahlen getötete und verwundete Angreifer einschließen