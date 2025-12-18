Nach russischem Beschuss sind in drei Regionen Stromausfälle zu verzeichnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht hat der Feind Stromanlagen in mehreren Regionen angegriffen, was zu Stromausfällen in den Regionen Tscherkassy, Mykolajiw und Saporischschja führte.

Dies berichtet der Pressedienst von NPC Ukrenerho.

Der Stromverbrauch entspricht den saisonalen Indikatoren. Heute, am 18. Dezember, war er um 9:30 Uhr genauso hoch wie am Vortag um diese Zeit – am Mittwoch.

Heute werden in den meisten Regionen der Ukraine Stromausfälle verhängt.

Die Zeiten der rollenden Stromausfälle finden Sie auf den offiziellen Websites der Verteilernetzbetreiber (oblenergo) in der jeweiligen Region.

Um es kurz zu machen:

Kurz nach Mitternacht am 18. Dezember wurde bekannt, dass die Russen Drohnenangriffe auf Sumy und Tscherkassy durchgeführt haben, bei denen zivile Infrastruktur beschädigt und mindestens eine Person verletzt wurde.

Ein Wohnhaus und eine Garagengenossenschaft wurden durch einen russischen Angriff auf die Stadt Saporischschja am 18. Dezember gegen 7 Uhr morgens beschädigt.