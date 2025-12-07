In Saporischschja waren Explosionen zu hören: Raketen flogen auf die Stadt zu

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des 7. Dezember waren in Saporischschja Explosionen zu hören, als eine Raketendrohung eintraf. In der Stadt gibt es Stromausfälle.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegramkanal Suspilne Saporischschja.

„Laut Suspilne-Korrespondenten waren in Saporischschja Explosionen zu hören“, heißt es in der Nachricht um 21:36 Uhr.

Zuvor hatte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Iwan Fedorow, gewarnt, dass die Region in Alarmbereitschaft sei und Angriffe mit Hochgeschwindigkeitsraketen drohten.

Gleichzeitig schrieb die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, dass Hochgeschwindigkeitsziele in Richtung Saporischschja gesichtet wurden, und forderte die Bewohner auf, in Deckung zu gehen.

Nach den Explosionen meldeten mehrere lokale Sender, dass es in Saporischschja und Nyzhnia Chortyzja zu Stromausfällen kam.

Wo der Alarm ausgerufen wurde

Ab 21:50 Uhr sieht die Karte des Luftangriffsalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, hält das Signal in den Regionen Kiew, Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Odessa, Mykolajiw, Cherson, Saporischschja, Charkiw, Dnipro und Donezk an.

