Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verteidigungskräfte haben im Laufe des vergangenen Tages 1220 russische Eindringlinge, einen Panzer und 10 gepanzerte Fahrzeuge ausgeschaltet – der Generalstab.

*:*: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in den sozialen Netzwerken

*:*: Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 19.12.25 stellen sich ungefähr wie folgt dar:

Personal – etwa 1.194.520 (+1.220) Personen;

Panzer – 11.433 (+1) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.768 (+10) Einheiten;

Artilleriesysteme – 35.250 (+18) Einheiten;

mehrfachraketenstartsystem – 1.574 (+1) Einheiten; unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 92.142 (+426) Einheiten; Fahrzeuge und Tanker – 70.591 (+111) Einheiten. Die Daten unterliegen der Revision.