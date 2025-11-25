Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Kohlebergwerke in der besetzten Region Luhansk könnten aufgrund mangelnder Finanzierung geschlossen werden, wenn die russische Besatzungsregierung nicht 40 Milliarden Rubel aus dem Nationalen Wohlfahrtsfonds zur Verfügung stellt.

Dies teilte der größte Investor in der Kohleindustrie in den besetzten Gebieten, das Donskoy Coal Trading House, mit, berichtet die Moscow Times.

Der Zeitung zufolge hat die russische Regierung noch keine Entscheidung getroffen, sondern der Besatzungsverwaltung als Alternative angeboten, Kohle aus dem Kuzbass zu kaufen. Die Führer der so genannten Volksrepublik Luhansk bestehen jedoch darauf, ihre eigene Produktion aufrechtzuerhalten.

Das russische Energieministerium erklärte, es prüfe die wirtschaftliche Machbarkeit des Betriebs der Minen aufgrund ihres „unbefriedigenden technischen Zustands“. Im Falle einer Stilllegung wird den Mitarbeitern eine Versetzung oder Umschulung versprochen.

Die Finanzierungsprobleme verschärften sich im Sommer, als russische Banken begannen, Donskoy Coal Kredite zu verweigern, was zu Gehaltsverzögerungen und Personalabbau führte.

Daraufhin appellierte der Leiter der Besatzungsverwaltung, Leonid Pasichnyk, an Kremlchef Wladimir Putin, zu intervenieren und eine Geldquelle zu finden.

Um es kurz zu machen:

Im August 2025 nahm Russland Mariupol und Berdjansk in die Liste der für ausländische Schiffe offenen Häfen auf.

Zwischen Juni und September hat ein chinesisches Containerschiff viermal Sewastopol auf der vorübergehend besetzten Krim angelaufen, und Russland exportiert seither Waren in Containern von diesem Hafen.