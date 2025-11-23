Russen haben vier Einwohner der Region Donezk getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden wurden vier Einwohner der Region Donezk durch russischen Beschuss getötet. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Wadim Filaschkin, am Sonntag, den 23. November, in Telegram.

Ihm zufolge töteten die Russen am Samstag vier Bewohner der Region – drei in Kramatorsk und einen in Lyman. Darüber hinaus wurden vier weitere Menschen verletzt – jeweils zwei in Kramatorsk und Konstantinowka.

Die Gesamtzahl der russischen Opfer in Donetschyna seit Beginn des großen Krieges beträgt 3.740 Tote und 8.441 Verletzte. In diesen Zahlen sind die Opfer in Mariupol und Wolnowacha nicht berücksichtigt.