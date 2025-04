Am Dienstag sind Nachtfröste vorhergesagt, und dann wird es wärmer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 29. April werden in der Ukraine Nachtfröste am Boden und in der Luft erwartet, und am 30. April wird es im Osten und Westen des Landes regnen.

Quelle: Ukrhydrometcentre

Einzelheiten: am 29. April in der Ukraine niederschlagsfrei, am 30. April in der Nacht im Nordosten des Landes, tagsüber in den westlichen und südwestlichen Regionen stellenweise leichter Kurzzeitregen.

Am Dienstag wird die Luft in den östlichen Regionen 0-3° unter Null liegen, im südlichen Teil, den westlichen, nördlichen und zentralen Regionen wird sie 1-6° über Null liegen, mit Frost von 0-5° auf der Bodenoberfläche.

Am 30. April in der Ukraine, nachts 5-10° Celsius, tagsüber bis zu +23°.

In Kiew in den letzten Apriltagen niederschlagsfrei, am Dienstag nachts 3-5° C, tagsüber bis zu +20°, am Mittwoch nachts 7-9° C, tagsüber bis zu +20°, Nordwestwind, 5-10 m/s.