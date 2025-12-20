Etwa acht Autos sind auf der Autobahn Kiew-Tschop bei Riwne zusammengestoßen: Der Verkehr in Richtung Hauptstadt ist blockiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Autos ereignete sich im Dorf Bila Krynytsia, Region Riwne. Der Unfall ereignete sich am Freitag, den 20. Dezember, gegen 13:00 Uhr auf der Autobahn Kiew-Tschop.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Polizei der Region Riwne.

Nach vorläufigen Informationen stießen etwa acht Fahrzeuge zusammen, woraufhin ein Feuer ausbrach. Polizei, Rettungskräfte und Sanitäter sind vor Ort im Einsatz.

Mindestens drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Opfer wurden von Rettungskräften befreit und zur Untersuchung in eine medizinische Einrichtung gebracht.

Aufgrund des Unfalls ist der Verkehr in Richtung Kiew vorübergehend blockiert. Autofahrer werden dringend gebeten, diese Information bei ihrer Routenplanung zu berücksichtigen und, wenn möglich, alternative Umleitungsstrecken zu wählen. Die Umstände des Unfalls werden derzeit untersucht.

Foto: Schwerer Unfall mit Feuer bei Riwne (t.me/NPU_Riwne)

Wie wir bereits berichteten, überfuhr am 10. Dezember gegen 11:44 Uhr in Pryluky, Oblast Tschernihiw, eine Polizeistreife, die auf einen Notruf reagierte, eine 36-jährige Frau und ihre Tochter, die auf einem geregelten Fußgängerüberweg in der Wjatscheslaw Chornovil Straße die Fahrbahn überquerten.

Das kleine Kind erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Mutter wurde mit ihren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.