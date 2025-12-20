Selenskyj wartet auf den Bericht von Umjerow nach der ersten Runde der Gespräche mit der US-Delegation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Wolodymyr Selenskyj erwartet einen Bericht von Rustem Umjerow nach der ersten Gesprächsrunde in den Vereinigten Staaten.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die erste Gesprächsrunde zwischen der ukrainischen und der amerikanischen Delegation bereits in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat und er vor der nächsten Runde auf einen Bericht des Leiters unserer Delegation, Rustem Umjerow, wartet.

*:* Selenskyj während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem portugiesischen Ministerpräsident Luiz Montenegro, berichtet Ukrinform.

Selenskyj’s direkte Rede: „Unser Team wird sich mit mir in Verbindung setzen, wir hatten eine solche Vereinbarung, mir das Ergebnis des ersten Blocks des Dialogs mitteilen, und dann werden wir verstehen, was mit der Fortsetzung zu tun ist.“

*:* Der Präsident teilte auch mit, dass Vertreter Russlands und Europas ebenfalls in den Vereinigten Staaten seien. Er erklärte, dass er bereit sei, nach dem Bericht von Umjerow über die Einzelheiten der Gespräche in den Vereinigten Staaten zu sprechen.

„Ich werde im Laufe des Tages über alle Einzelheiten verfügen“, sagte Selenskyj.

Was zuvor geschah:

Zuvor hatte Umjerow gesagt, dass ein Treffen der ukrainischen Verhandlungsdelegation mit amerikanischen und europäischen Partnern am 19. Dezember in den Vereinigten Staaten zu Ende gegangen sei.

Kremlsprecher Kirill Dmitriev wird am 20. und 21. Dezember nach Miami reisen, um mit dem US-Abgeordneten Steve Vitkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner Gespräche über den „Friedensplan“ der USA zu führen.

US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag, er glaube, dass die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine „einem Ergebnis näher kommen“