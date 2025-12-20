Syrskyj hat die höchste Auszeichnung Frankreichs erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

General Fabien Mandon überreichte die Auszeichnung im Namen von Präsident Emmanuel Macron an den Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Olexander Syrskyj, hat den Orden der Ehrenlegion, die höchste staatliche Auszeichnung Frankreichs, erhalten. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Samstag, den 20. Dezember mit.

Demnach wurde die Auszeichnung während eines Treffens Syrskyjs mit einer französischen Militärdelegation unter der Leitung des Oberbefehlshabers der französischen Streitkräfte, General Fabien Mandon, überreicht.

Die Militärs sprachen über die Lage an der Front in der Ukraine, die aktuellen Bedürfnisse der ukrainischen Streitkräfte und die weitere Stärkung der Zusammenarbeit.

„Russland zeigt keine Bereitschaft, den Krieg zu beenden und setzt seine Offensivaktionen absichtlich fort. Gleichzeitig vernichten wir täglich sein Personal und seine Ausrüstung, durchkreuzen seine Pläne und halten seine Stellungen. Trotz kolossaler Verluste und größter Anstrengungen erzielt die russische Armee keine nennenswerten operativen Ergebnisse“, sagte Syrskyj.

Er dankte General Mandon, der Regierung und dem Volk Frankreichs für ihre unerschütterliche politische und militärische Unterstützung der Ukraine.

„Ein symbolischer Abschluss des Treffens war die Verleihung der Ehrenlegion an General Olexander Syrskyj – die höchste staatliche Auszeichnung Frankreichs, die vom Staatsoberhaupt für außergewöhnliche militärische oder zivile Dienste verliehen wird. Im Namen von Präsident Emmanuel Macron wurde die Auszeichnung von General Fabien Mandon überreicht“, heißt es in dem Bericht.