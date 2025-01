Syrskyj nannte die "wichtigste Schlussfolgerung" der Kursk-Operation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Oberbefehlshaber stellte fest, dass die erfolgreiche Gegenoffensive in Kursk die Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte motiviert und auch die Ukrainer tröstet.

Die ukrainischen Truppen führen die Operation in der Region Kursk bereits seit sechs Monaten durch. Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass es notwendig ist, sich nicht nur auf die Verteidigung, sondern auch auf die Offensive vorzubereiten. Das sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj in einem Interview mit Radio Bayraktar, das am Donnerstag, den 23. Januar, veröffentlicht wurde.

„Als wir eine erfolgreiche Gegenoffensive, eine offensive Operation in Richtung Kursk durchgeführt haben, hat das unser Personal, unsere Soldaten, erheblich motiviert. Das hat die Stimmung nicht nur in unseren Truppen, sondern auch in der Gesellschaft deutlich angehoben. Und, sagen wir mal, uns die Hoffnung gegeben hat, dass diese Offensive nicht die letzte sein wird“, erklärte der Oberbefehlshaber seine Meinung.

Er betonte jedoch, dass man den Feind nicht unterschätzen dürfe.

„Wir müssen lernen zu kämpfen, lernen zu siegen, lernen, Schlüsse zu ziehen, vielleicht auch aus unseren eigenen Fehlern. Nun, und natürlich ist es notwendig, sich in technologischer Hinsicht zu qualifizieren und zu siegen. Denn wir kämpfen in erster Linie nicht in Zahlen, sondern in Qualität und Technologie“, fügte Syrskyj hinzu.

Seiner Meinung nach kann man so das Leben der Soldaten retten.

„Und natürlich müssen wir uns nicht nur auf die Verteidigung, sondern auch auf die Offensive vorbereiten. Das ist die wichtigste Schlussfolgerung“, fasste Syrskyj zusammen.

Zuvor hatten westliche Medien berichtet, dass Nordkorea Verstärkungen für sein Militärkontingent vorbereitet, das in der russischen Region Kursk gegen die ukrainischen Streitkräfte kämpft.

Der Feind hat sich in der Region Kursk konzentriert – Generalstab