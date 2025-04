Die Zahl der Opfer einer Fahrerflucht in Vancouver hat sich auf 11 erhöht: Selenskyj reagiert auf die Tragödie

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der kanadischen Stadt Vancouver ist die Zahl der Opfer eines Geländewagens, der von Menschen angefahren wurde, die sich auf dem Lapu Lapu Day Festival ausruhten, gestiegen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf SkyNews und den Beitrag des Präsidenten in den sozialen Medien X.

Nach Angaben der Polizei starben elf Menschen während des Festivals in Vancouver. Zuvor waren neun Opfer des SUV-Unfalls gemeldet worden.

Auf einer Pressekonferenz am Sonntag sagte der stellvertretende Polizeichef von Vancouver, Steve Rye, dass Dutzende weitere Menschen verletzt wurden, einige von ihnen schwer. Er wies auch darauf hin, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte.

Laut Rai ist er zuversichtlich, dass es sich bei dem Anschlag nicht um einen „terroristischen Akt“ handelt, nannte den Vorfall aber „den schwärzesten Tag in der Geschichte unserer Stadt“.

„Ich kann Ihnen auch sagen, dass die Person, die wir in Gewahrsam haben, aufgrund von Problemen mit der psychischen Gesundheit schon öfters mit der Polizei und dem Gesundheitspersonal zu tun hatte“, sagte der stellvertretende Polizeipräsident.

Selenskyjs Reaktion

Der Präsident der Ukraine hat sich zu der Tragödie in Vancouver geäußert. In seinem Posting sprach Selenskyj den Opfern im Namen der Ukraine sein Beileid aus.

„An diesem traurigen Tag teilen die Ukrainer aufrichtig den Schmerz der Kanadier, der Einwohner von Vancouver und der philippinischen Gemeinschaft in Kanada. Unser Beileid an die Familien der Opfer und unsere Wünsche für eine rasche Genesung aller Verletzten. Wir wünschen unseren Freunden in Kanada und auf den Philippinen viel Kraft“, schrieb das Staatsoberhaupt.

