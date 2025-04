Die Nachfrage nach Dollar und Euro ist nach einem Rekordanstieg gesunken: Wie viel Geld wird in die Ukraine importiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die höchste Nachfrage nach ausländischer Währung in der Ukraine gab es im Herbst letzten Jahres und im Januar dieses Jahres. Danach ist sie zurückgegangen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten der Nationalbank der Ukraine (NBU).

Der Betrag der von den Banken in die Ukraine eingeführten Bargelddevisen belief sich im März 2025 auf 1,059 Milliarden Dollar. Das sind 2,2% weniger als im Februar.

Nach Angaben der Nationalbank der Ukraine importierten die Banken Bargeld in Höhe von 801 Millionen Dollar und 254 Millionen Euro in die Ukraine.

Gleichzeitig exportierten die Banken Bargeld im Wert von 181 Millionen Dollar.

Kauf von Fremdwährung von Banken

Im März 2025 kaufte die ukrainische Bevölkerung $ 720 Millionen bei den Banken, das sind 24,9% weniger als im Februar. Insgesamt haben die Ukrainer seit Jahresbeginn 3,158 Milliarden Dollar bei den Banken gekauft.

Vor Ostern hat die ukrainische Bevölkerung zum ersten Mal seit langer Zeit mehr Devisen verkauft als gekauft.

Mitte April meldete die Nationalbank der Ukraine, dass die Nachfrage der Bürger nach ausländischer Währung in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen ist. „Wir sehen in den letzten Tagen sogar ein Nettoangebot“, sagte Jurij Heletiy, stellvertretender Gouverneur der Nationalbank der Ukraine.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank wird der Zuwachs an Bargeld außerhalb der Banken im Jahr 2024 auf 16,5 Milliarden USD geschätzt (11,7 Milliarden USD im Jahr 2023). Insgesamt könnten Haushalte und Unternehmen etwa 130 Mrd. USD halten, was deutlich mehr ist als alle Hrywnja-Vermögenswerte (2,7 Billionen Hrywnja).

Im Jahr 2024 importierten die Banken Währungen im Wert von 15,9 Mrd. USD in die Ukraine, davon 11,7 Mrd. USD in bar in Dollar und 4,2 Mrd. USD in bar in Euro.