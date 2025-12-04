Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach dem Krieg wird die Ukraine unweigerlich Arbeitsmigranten anziehen, um den Arbeitskräftemangel zu kompensieren.

Dies erklärte Ella Libanova, Direktorin des Instituts für Demographie und Sozialstudien der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine, in einem Interview mit RBK Ukrajina.

Sie wies darauf hin, dass das Land einen erheblichen Teil seiner Arbeitskräfte verloren hat und nicht in der Lage sein wird, die wirtschaftliche Erholung aus eigener Kraft zu gewährleisten.

Ihr zufolge werden niedrige Löhne diejenigen, die Sozialleistungen suchen, nicht in die Ukraine locken, während die Ukraine für Menschen, die arbeiten und Geld verdienen wollen, attraktiv werden könnte.

Sie fügte hinzu, dass nach dem Beginn der Wiederaufbauprojekte und der Ankunft großer internationaler Unternehmen sogar Spezialisten aus Europa und den Vereinigten Staaten in die Ukraine kommen könnten.

Um es kurz zu machen:

Die ukrainische Nationalbank erwartet immer noch, dass die Zahl der Ukrainer im Ausland bis 2025 um 200.000 steigen wird.