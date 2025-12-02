Die Nationalbank hat Verstöße in der Geschäftstätigkeit von Ukrposhta festgestellt und das Unternehmen aufgefordert, diese zu beseitigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationalbank der Ukraine hat gegen Ukrposhta JSC eine Sanktion in Form einer schriftlichen Verwarnung verhängt, da sie Verstöße des Unternehmens gegen das Gesetz über den Zahlungsmarkt festgestellt hat.

Dies gab die Nationalbank am 1. Dezember bekannt.

Die Nationalbank der Ukraine hat festgestellt, dass Ukrposhta eine Reihe von Verstößen begangen hat, insbesondere gegen die Anforderungen der Gesetzgebung im Bereich der Zahlungsdienste und bestimmte Vorschriften über das Managementsystem, die Arbeit während eines besonderen Zeitraums, das Verfahren für die Zulassung von Finanzdienstleistern und die Vorlage von statistischen Berichten.

„Ukrposhta ist verpflichtet, innerhalb von 60 Kalendertagen nach Erhalt der Entscheidung die festgestellten Verstöße zu beseitigen und Maßnahmen zu ergreifen, um sie bei ihrer künftigen Tätigkeit zu verhindern.

Zur Wiederholung:

Im Juli verhängte die Nationalbank gegen die Radabank ein Bußgeld in Höhe von Hrywnja 15 Millionen, weil sie der Verpflichtung zur Anwendung eines risikobasierten Ansatzes bei ihren Aktivitäten nicht nachgekommen war und weil sie neue und bestehende Kunden nicht ordnungsgemäß verifiziert hatte.