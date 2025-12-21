Tun Sie, was Sie mit Venezuela getan haben: Graham fordert Trump auf, Schiffe mit russischem Öl zu beschlagnahmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der republikanische Senator Lindsey Graham hat US-Präsident Donald Trump aufgefordert, Schiffe mit russischem Öl zu beschlagnahmen, wenn Kremlchef Wladimir Putin sich weigert, über die Ukraine zu verhandeln.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf sein Interview mit NBC News.

Der Senator äußerte sich zu einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten eine Blockade gegen Venezuela verhängt haben und seit Tagen sanktionierte Ölschiffe beschlagnahmen.

Außerdem erwartet Graham von Trump, dass er den Gesetzentwurf über Zölle für den Kauf von russischem Öl unterstützt und Russland als staatlichen Sponsor des Terrorismus anerkennt.

„Wenn er (Putin – Anm. d. Red.) dieses Mal nein sagt, hoffe ich, dass Präsident Trump Folgendes tun wird. Er wird meine Gesetzesvorlage, die 85 Mitunterzeichner hat, unterzeichnen und Zölle auf Länder wie China erheben, die billiges russisches Öl kaufen. Er wird Russland als staatlichen Sponsor des Terrorismus für die Entführung von 20.000 ukrainischen Kindern anerkennen. Und vor allem wird er Schiffe beschlagnahmen, die sanktioniertes russisches Öl transportieren, so wie sie es in Venezuela tun“, sagte Graham.

Darüber hinaus sprach der Senator über die Notwendigkeit, die Ukraine mit Tomahawk-Marschflugkörpern auszustatten, um russische Militäranlagen, die Raketen und Drohnen produzieren, zu treffen.

Graham sprach sich auch für den Abschluss eines Friedensabkommens aus, das eine erneute Invasion Russlands verhindern würde. Er ist der Meinung, dass dies durch die Stationierung westlicher Truppen auf dem Territorium der Ukraine und die Bereitstellung echter Sicherheitsgarantien für das Land erreicht werden kann.

Der US-Friedensplan und Maßnahmen gegen Russland