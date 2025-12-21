Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat Polen aufgefordert, diejenigen, die eine fremdenfeindliche Haltung gegenüber Ukrainern an den Tag legen, fair und exemplarisch zu bestrafen. Anlass sind Berichte über die Belästigung der 15-jährigen Daria Gladyr, der Tochter eines ehemaligen ukrainischen Volleyball-Nationalspielers.