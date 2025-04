Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die globalen Militärausgaben im Jahr 2024 waren ein Rekord seit dem Ende des Kalten Krieges. Sie erreichten 2.718 Milliarden Dollar.

Das geht aus dem veröffentlichten Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) hervor.

Im Laufe des Jahres stiegen die weltweiten Verteidigungsausgaben um 9,4%, der größte jährliche Anstieg seit 1988.

Das Wachstum der Verteidigungsausgaben wurde in allen Regionen der Welt beobachtet, insbesondere in Europa und im Nahen Osten inmitten des Krieges in der Ukraine und des Konflikts in Gaza.

Die Militärausgaben der Ukraine stiegen im Jahr 2024 aufgrund des Krieges um 2,9% auf 64,7 Mrd. $ oder 34% des BIP.

Das zweite Jahr in Folge liegt die Ukraine in der Weltrangliste nominal auf Platz acht und in Bezug auf das Verhältnis der Militärausgaben zum BIP auf Platz eins.

Die Ukraine hat 2024 mindestens 60 Milliarden Dollar an militärischer Finanzhilfe erhalten, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten, aber auch aus Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Den stärksten Anstieg der Militärausgaben im Laufe des Jahres verzeichneten Israel (+65%) und Russland (+38%).

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Vertreter der Rüstungsindustrie bezeichnen das derzeitige System der Sanktionen für Lieferverzögerungen und Verstöße gegen die Qualität der Waffen als hart und fordern eine Überarbeitung.