Russland griff mit 116 Drohnen an: 60 wurden neutralisiert, aber es gab Treffer an 19 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 24. Dezember griff Russland mit 116 Angriffsdrohnen an. 60 von ihnen wurden von der Luftabwehr ausgeschaltet, aber es gab Treffer an 19 Orten.

*:* Luftwaffe der Ukraine Bewaffnete Streitkräfte der Ukraine

*:* Während des Angriffs setzte der Feind Schahed, Gerbera und andere Typen von Angriffsdrohnen ein. Es wurden Starts aus mehreren Richtungen verzeichnet: Millerowo, Kursk, Schatalowo, Orel und Primorsko-Achtarsk (Russland) sowie aus Hwardijsk in dem vorübergehend besetzten Gebiet der Autonomen Republik Krim.

Nach Angaben der SAR waren etwa 90 von ihnen „Schahed“.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind eine erhebliche Anzahl von Angriffsdrohnen auf eine kritische Infrastruktureinrichtung in der Region Tschernihiw gerichtet hat.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 08:30 Uhr im Norden, Süden und Osten des Landes 60 feindliche Schahed-, Gerbera- und andere UAV-Typen abgeschossen/unterdrückt.

48 Angriffsdrohnen wurden an 19 Orten registriert.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie von mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Was vorausging:

Feindliche Drohnen griffen eine wichtige Energieanlage im Bezirk Tschernihiw an, und ein Teil von Tschernihiw war von der Stromversorgung abgeschnitten. Eine russische Drohne hat auch ein mehrstöckiges Gebäude in Tschernihiw getroffen.