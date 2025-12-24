Die Generalstaatsanwaltschaft hat Shabunin geantwortet: Das Verfahren wurde registriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Generalstaatsanwaltschaft versichert, dass der Einspruch von Witalij Shabunin, dem Leiter des Antikorruptionszentrums, in Bezug auf intime Fotos, die von seinem Telefon geleakt wurden, ordnungsgemäß geprüft und am Mittwoch eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet wurde.

Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft gegenüber Ukrajinska Prawda

„Die von dem Bürger Shabunin eingegangene Beschwerde bezüglich der Begehung einer Straftat wurde gestern – 23. Dezember – von den Vollstreckern geprüft, und heute – 24. Dezember – wurden als Ergebnis der Prüfung Informationen in das einheitliche Register der Ermittlungsverfahren über den Sachverhalt der Begehung von Straftaten gemäß Teil 1 des Artikels 182 (Verletzung der Privatsphäre – Anm. d. Red.) und Teil 2 des Artikels 387 (Offenlegung von Daten der operativen und Ermittlungstätigkeit, Ermittlungsverfahren – Anm. d. Red.) des Strafgesetzbuches der Ukraine eingetragen.

Hintergrund: Der Leiter des Anti-Korruptions-Aktionszentrums, Witalij Shabunin, sagte, er habe bei Gericht eine Beschwerde gegen den Generalstaatsanwalt Ruslan Kravchenko eingereicht, weil er sich geweigert habe, eine Strafanzeige wegen intimer Fotos von ihm zu registrieren, die von seinem Telefon durchsickert waren.