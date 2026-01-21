Ein Offizier wird wegen dreimaligen unerlaubten Entfernens von seiner Einheit zu fünf Jahren verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Bezirksgericht Poltawa fällte ein Urteil gegen einen Offizier der psychologischen Unterstützungs- und Erholungsgruppe, der seine Einheit dreimal verlassen hatte. Er wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

State Bureau of Investigation und die Generalstaatsanwaltschaft auf ihren Websites

Der Beamte wird bis zum Inkrafttreten des Urteils in Haft bleiben.

Den Ermittlungen zufolge verließ der Mann die Einheit erstmals im Dezember 2024 ohne die Erlaubnis seines Kommandos. Im Februar 2025 nutzte er die rechtliche Möglichkeit, ohne strafrechtliche Konsequenzen in den Dienst zurückzukehren, aber im Herbst desselben Jahres meldete er sich erneut unerlaubt von der Truppe ab (AWOL). Ein ähnlicher Fall wurde im Oktober 2025 verzeichnet.

Angesichts der Wiederholung der Verstöße unter dem Kriegsrecht befand das Gericht ihn des unbefugten Verlassens einer militärischen Einheit unter dem Kriegsrecht (Artikel 407 Absatz 5 des Strafgesetzbuchs) für schuldig und verurteilte ihn zu fünf Jahren Gefängnis.