Die Ukraine wurde von 100 "Schahiden" - Luftstreitkräften - angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Luftangriff wurde von Flugabwehrraketen, Luftstreitkräften, REB-Einheiten und mobilen Feuergruppen abgewehrt.

Am Montagabend haben russische Aggressoren 100 Angriffsdrohnen auf die Ukraine abgefeuert. Die meisten von ihnen wurden abgeschossen und erfuhren den Einschlag der REB. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am 28. Oktober mit.

Es wird angegeben, dass der Feind Drohnen des Typs Shahed und Drohnen eines nicht näher spezifizierten Typs aus den Richtungen des russischen Kursk, Orel und Primorsko-Achtarsk abgeschossen hat.

„Bis 10:30 Uhr wurden 66 feindliche Drohnen in den Regionen Sumy, Charkiw, Tschernihiw, Poltawa, Kiew, Zhitomir, Riwne, Chmelnyzkyj, Ternopil, Mykolajiw, Dnipropetrowsk, Kirowohrad und Tscherkassy bestätigt abgeschossen. Die meisten feindlichen Drohnen wurden in den Regionen Kiew, Tscherkassy und Chmelnyzkyj abgeschossen“, heißt es in der Erklärung.

Darüber hinaus wurden 24 russische Drohnen geortet (meist unter dem Einfluss der REB – Anm. d. Red.), weitere vier flogen in Richtung Russland und Weißrussland. Außerdem wurden mehrere Treffer auf die zivile Infrastruktur der Ukraine verzeichnet. Die Kampfhandlungen gehen weiter, und die Informationen werden geklärt.

Wir erinnern daran, dass bei einem massiven russischen Angriff auf Charkiw 21 Menschen ums Leben kamen, darunter 5 Kinder. Am Abend und in der Nacht schlug der Feind in den Bezirken Shevchenkivsky, Saltovsky und Kholodnogorsky der Stadt zu.

Zuvor wurde bekannt, dass es in zwei Regionen Notabschaltungen nach russischen Angriffen gibt.