In der Region Tscherkassy wurden drei Mobilmachungshinterzieher zu Haftstrafen verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Männer, die in das Militärregister eingetragen waren, erschienen ohne triftige Gründe nicht in der Unterabteilung des territorialen Zentrums des Bezirks für Besatzung und soziale Unterstützung.

Drei Einwohner des Bezirks Uman im Gebiet Tscherkassy wurden wegen Mobilmachungsverweigerung zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Darüber berichtete am 30. September die regionale Staatsanwaltschaft.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Männer, die in der Militärregistrierung stehen, aufgrund ihres fehlenden Wunsches, zum Dienst in den Reihen der Streitkräfte der Ukraine einberufen zu werden, und trotz ihrer vorzeitigen Warnung ohne triftige Gründe nicht in der Unterabteilung des territorialen Zentrums des Bezirks für Besatzung und soziale Unterstützung erschienen sind.

Die Männer wurden der ihnen zur Last gelegten Straftaten für schuldig befunden und zu jeweils drei Jahren Haft verurteilt.

Wir erinnern daran, dass der Fall eines Beamten einer der Abteilungen der Streitkräfte der Ukraine und seiner Komplizen, die einen Plan zur illegalen Verbringung von Mobilmachungsflüchtlingen über die Staatsgrenze der Ukraine organisiert haben, dem Gericht vorgelegt wurde.