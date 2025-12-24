Aufgrund der russischen Angriffe auf den Hafen von Juschny ist Öl ins Schwarze Meer ausgelaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Aufgrund massiver russischer Angriffe auf die Infrastruktur des Hafens von Juschny in der Region Odessa ist Pflanzenöl in die Wasserfläche des Schwarzen Meeres ausgelaufen. Darüber berichtet die Verwaltung der Seehäfen der Ukraine (AMPU).

„In den ersten beiden Tagen nach dem Angriff wurde der Hafen ständig beschossen. In diesem Zusammenhang konnten die Arbeiten zur Lokalisierung des Lecks nur teilweise durchgeführt werden – zwischen den Luftalarmen, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Sicherheitsvorschriften für das Personal“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Spezialisten eine schrittweise Absperrung der Wasserfläche mit Absperrungen vorgenommen haben. Nachdem sich die Sicherheitslage stabilisiert hatte, wurden die Absperrungen in vollem Umfang installiert. Spezialschiffe waren an den Arbeiten beteiligt, um die Schadstoffe aufzufangen.

Es handelt sich um Pflanzenöl, das eine organische Substanz ist und einem natürlichen biologischen Abbau unterliegt.

Wir erinnern daran, dass durch den Beschuss im Hafen von Odessa ein ziviles Schiff unter der Flagge des Libanon beschädigt wurde, das ukrainisches Soja geladen hatte.

Zuvor hatte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleh Kiper, gesagt, dass die Russen die Region Odessa erneut angegriffen hätten und zahlreiche Schäden an der Infrastruktur – Energie, Hafen, Verkehr, Industrie und Wohngebäude – zu verzeichnen seien.