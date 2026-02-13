Rubio äußerte sich zu den massiven Angriffen der Russischen Föderation auf die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die massiven Angriffe Russlands auf die Ukraine verursachen unvorstellbares Leid für die Zivilbevölkerung, weshalb die USA seit über einem Jahr an einer friedlichen Beendigung des Krieges arbeiten.

Dies erklärte US-Außenminister Marco Rubio laut RBK Ukrajina unter Berufung auf CNN.

Auf die Frage eines Journalisten nach den Folgen der massiven Bombardierungen der Ukraine durch Russland bezeichnete Rubio diese als „schrecklich” und betonte, dass sie Leid verursachen.

„Es ist Krieg, und das ist wirklich schrecklich. Deshalb wollen wir, dass der Krieg endet. Die Menschen leiden. Es ist die kälteste Zeit des Jahres, das Leid ist unvorstellbar. Genau darin liegt das Problem von Kriegen“, erklärte Rubio.

Der US-Außenminister betonte auch, dass das Weiße Haus unter der Führung von US-Präsident Donald Trump seit über einem Jahr so hart daran arbeite, das Leiden der Zivilbevölkerung zu beenden.

Massive Angriffe der Russen auf die Ukraine

In den letzten Monaten haben russische Truppen ihre kombinierten Angriffe auf die kritische und energetische Infrastruktur der Ukraine mit Hunderten von Drohnen und Raketen verschiedener Typen verstärkt.

So führten russische Truppen in der Nacht zum 12. Februar einen kombinierten Angriff mit Raketen und Drohnen auf mehrere Regionen der Ukraine durch. Insbesondere wurden Kiew, Odessa und Dnipro angegriffen.

Darüber hinaus griffen die Russen in der Nacht zum 7. Februar erneut die Ukraine an und setzten dabei etwa 400 Drohnen und 40 Raketen verschiedener Typen ein. Laut Selenskyj waren das Stromnetz, die Stromerzeugung und die Umspannwerke das Hauptziel des Feindes. Aufgrund dieses Angriffs auf die Energieversorgung wurden in den meisten Regionen des Landes Notstromabschaltungen vorgenommen.