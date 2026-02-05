Transformatorenhersteller können 100 % ihrer Mitarbeiter reservieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat beschlossen, dass Unternehmen, die Transformatoren für die Energiewirtschaft herstellen und reparieren, alle wehrpflichtigen Mitarbeiter behalten können.

Dies gab Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko bekannt.

Außerdem hat die Regierung die Anzahl der Kriterien für die Einstufung eines Unternehmens als systemkritisch von drei auf zwei reduziert.

„Dadurch können Hersteller von Ausrüstung, die für die schnelle Wiederherstellung von Energieanlagen von entscheidender Bedeutung ist, ohne Unterbrechungen arbeiten“, betonte die Regierungschefin.

Zur Erinnerung:

Das Kabinett hat Änderungen bezüglich der Reservierung von Wehrpflichtigen beschlossen. Insbesondere für Unternehmen, die als kritisch wichtig eingestuft sind, wurde die 72-Stunden-Frist für die Überprüfung der zur Reservierung eingereichten Mitarbeiterlisten aufgehoben.

„Jetzt werden Entscheidungen schneller getroffen, was dazu beiträgt, das Personal schnell zu schützen und einen unterbrechungsfreien Betrieb aufrechtzuerhalten“, erklärte das Wirtschaftsministerium.